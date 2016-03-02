Совет Федерации одобрил закон о переводе времени в Алтайском крае и установлении на территории региона постоянного "летнего" времени. Как говорится в пояснительной записке Совета Федерации, из-за действующего исчисления времени на территории региона произошла потеря светового времени, на которое приходится период дневной активности населения. С докладом о внесении изменений в закон выступал член Комитета СФ по экономической политике Михаил Щетинин.

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Прочее Госдума одобрила переход Алтайского края в новый часовой пояс

Кроме Алтайского края, с одобрения Совета Федерации изменятся часовые пояса в Республике Алтай, Ульяновской и Сахалинской областях. Здесь также часы переведут на один час вперед.

Таким образом, Республика Алтай и Алтайский край будут отнесены к шестой часовой зоне (разница с Москвой составит четыре часа), Ульяновская область - к третьей часовой зоне (МСК+1), Сахалинская область – к десятой часовой зоне (МСК+8).

До этого правительство вернуло к постоянному "летнему" времени Забайкальский край и Астраханскую область.

Теперь законы пойдут на подпись президенту. После подписания они вступят в силу 27 марта 2016 года в 02 часа 00 минут (время московское).