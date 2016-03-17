Спасатели начали проверять Алтайский край на готовность к пропуску паводка

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Работу по проверке готовности Алтайского края к пропуску паводковых вод начала 17 марта межведомственная комиссия Сибирского федерального округа, сообщили в региональном главке МЧС России.

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Вопрос дня Что такое паводок и чем отличается первая и вторая волна?

В состав комиссии вошли представители Ространснадзора, Росавтодора, Росречнадзора, Росавианадзора, Ростехнадзора, Россельхознадзора, Рослесхоза, МВД, Минобороны, Росприроднадзора, Росгидромета.

"Рабочую группу МЧС России возглавляет генерал-майор внутренней службы Александр Еремеев - заместитель начальника регионального центра по Государственной противопожарной службе", - уточнили в спасательном ведомстве.

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Проверка предполагает оценку готовности сил и средств, расположенных в регионе, к безаварийному пропуску паводковых вод и к действиям в пожароопасный период 2016 года.

Напомним, что паводок характеризуется двумя волнами. Начало первой волны приходится на конец марта, второй — на конец апреля — середину июня. Специалисты ожидают, что период половодья в этом году будет непростым.



