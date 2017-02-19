Спасатели нашли два фрагмента кресел вертолета в акватории Телецкого озера

Фото: ridus.ru

Спасатели нашли два фрагмента кресла вертолета вечером в субботу, 18 февраля, в районе мыса Челюш, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Республике Алтай.

Новости

Происшествия Спасатели завершили наземные поиски вертолета в районе Телецкого озера

В ведомстве уточняют, что найденные фрагменты были переданы следователям для проведения экспертизы и установления принадлежности. Накануне работы по поиску с помощью глубоководного аппарата "ФАЛЬКОН" были завершены около двух ночи. За это время удалось обследовать 420 тысяч квадратных метров, с начала поисков проверено 910 500 квадратных метров, на дне озера пока найти ничего не удаётся.

Читайте также: Операция по поиску вертолета на Телецком озере продолжается. Видео

В воскресенье, 19 февраля, обследование с помощью указанного комплекса будет проводиться в районе кордона Кокши.

Смотрите также: Стоп-кадр. Поиски вертолета Robinson на Телецком озере

Ранее сообщалось, что спасатели завершили наземный поиск вертолета Robinson. Специалисты полностью обследовали прилегающую территорию к кордону Кокши.

Напомним, вертолет Robinson упал в Телецкое озеро в воскресенье, 12 февраля. На борту воздушного судна находилось пять человек предприниматель Анатолий Банных, гендиректор компании HeliClub Мария Козинцева, шеф-пилот авиакомпании "Алтай Авиа" Дмитрий Ракицкий со своей супругой Еленой, а также парашютист Глеб Вореводин.