Спасатели отработали эвакуацию людей при паводке в Бийске
Противопаводковые учения прошли в поселке Сорокино
21 апреля 2019, 19:22, Роман Кильмяшкин
Бийское городское звено территориальной подсистемы РСЧС отработало действия при возникновении серьезного паводка с подтоплением жилого массива в поселке Сорокино, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Проведена полноценная имитация мероприятий, которые будут осуществлены в случае, если большая вода придет к населению.
Начиналось все с мониторинга с привлечением беспилотника, а затем поступила вводная о необходимости условной эвакуации населения.
В частности, были отработаны действия по оказанию помощи людям с привлечением маломерных судов.
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