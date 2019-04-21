Спасатели отработали эвакуацию людей при паводке в Бийске

Бийское городское звено территориальной подсистемы РСЧС отработало действия при возникновении серьезного паводка с подтоплением жилого массива в поселке Сорокино, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Проведена полноценная имитация мероприятий, которые будут осуществлены в случае, если большая вода придет к населению.

Начиналось все с мониторинга с привлечением беспилотника, а затем поступила вводная о необходимости условной эвакуации населения.

В частности, были отработаны действия по оказанию помощи людям с привлечением маломерных судов.