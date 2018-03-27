Спасатели предупреждают: уровень воды в реках Алтая продолжит повышение

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Жителей Алтайского края предупреждают о том, что уровень воды в реках в ближайшие дни будет продолжать повышение, а значит, в регионе, переживающем первую волну паводка, количество подтоплений может увеличиться.

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Вопрос дня Что такое паводок и чем отличается первая и вторая волна?

"28-29 марта на реках Алтайского края, Республики Алтай продолжится повышение уровней воды (в результате снеготаяния, осадков, возможного образования заторов при вскрытии) – ожидается достижение опасных отметок и подтопление прибрежных территорий у н.п. Староалейское, Локоть, Рубцовск (р. Алей), н.п. Карпово-2, Белоглазово (р. Чарыш)", - говорится в прогнозе Сибирского регионального центра МЧС России.

Напомним, что по состоянию на 27 марта в Алтайском крае подтопление жилья зарегистрировано в 55 сельских населённых пунктах. Вода зашла на 2 431 приусадебный участок и 1 146 домовладений. Всего в крае было эвакуировано 1 029 человек.

Накануне, высказываясь о текущем положении дел, начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю генерал-майор внутренней службы Игорь Лисин отмечал: "Ситуация нестабильная, одни территории освобождаются от воды, другие попадают в зону подтопления. И прогноз пока неблагоприятный из-за осадков, которые сохранятся практически до конца марта".