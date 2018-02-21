Спасатели продолжают поиски девочки, провалившейся под лед на реке Бия

Спасатели продолжают поиски девочки, провалившейся под лед вместе с отцом и собакой на реке Бия, сообщили ИА "Амител" в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю.

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Прочее В Алтайском крае возбуждено дело о гибели девочки на реке Бия

Как сообщалось ранее, ребенок с отцом 18 февраля пошли по Бии в гости к бабушке. Но до родственницы они так и не дошли. 19 февраля в следственные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 38-летнего жителя поселка Кирпичный Смоленского района и его дочери.

В ведомстве уточняют, что девочка и мужчина направились пешком по льду на противоположную сторону Бии в посёлок Сорокино. Следователи нашли следы человека, собаки и снегоката, уходящие по льду в сторону открытой протоки. При этом на противоположном берегу их следы найдены не были.

Между тем тело мужчины было найдено. Также найдена и собака. Однако ребенка найти еще не удалось.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.