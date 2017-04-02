Спасатели разрушили ледовый затор на реке Урсул в Горном Алтае. Фото

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Уровень воды на реке Урсул в селе Онгудай в субботу, 1 апреля, поднялся на 30 сантиметров из-за образовавшегося ледяного затора. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Отмечается, что если бы уровень воды продолжал повышаться, мог произойти перелив через берегоукрепительное сооружение, в результате которого были бы подтоплены приусадебные участки и жилые дома.

В пресс-службе добавляют, что для предотвращения подтопления был произведен сброс воды с помощью разрушения части дамбы, а также направления воды в поле. После этого защитную дамбу укрепили, отсыпав гравием.

Отмечается, что в разрушении ледового затора под мостом использовались экскаваторы, грейдеры и иная тяжелая техника. Теперь уровень воды в реке значительно снизился, угрозы подтопления нет. Разрушали затор и укрепляли дамбу 29 человек и десять единиц техники от районных организаций, пожарной части и спасательного отряда.