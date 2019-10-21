Спасатели сняли семь туристов с канатно-кресельной дороги в Белокурихе

Спасатели ГУ МЧС России по Алтайскому краю эвакуировали с остановившейся канатно-кресельной дороги в Белокурихе семь человек.

Пресс-служба ведомства уточняет, что движение устройства прекратилось в результате падения ветхого дерева на трос.

В устранении инцидента приняли участие 13 сотрудников спасательного формирования горнолыжного комплекса "Благодать" и пять пожарных шестого отряда федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю.

Спасательные работы успешно завершены. Никому из отдыхающих медицинская помощь не понадобилась.