Спасатели сняли семь туристов с канатно-кресельной дороги в Белокурихе

Устройство прекратило движение из-за падения ветхого дерева на трос

21 октября 2019, 22:08, Роман Кильмяшкин

Спасатели ГУ МЧС России по Алтайскому краю эвакуировали с остановившейся канатно-кресельной дороги в Белокурихе семь человек.

Пресс-служба ведомства уточняет, что движение устройства прекратилось в результате падения ветхого дерева на трос.

В устранении инцидента приняли участие 13 сотрудников спасательного формирования горнолыжного комплекса "Благодать" и пять пожарных шестого отряда федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю.

Спасательные работы успешно завершены. Никому из отдыхающих медицинская помощь не понадобилась.

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