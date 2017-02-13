Спасатели ведут поиски упавшего в Телецкое озеро вертолета

Фото: putevoditel-altai.ru

Группировка сил и средств для проведения поисковой операции в акватории Телецкого озера, где накануне потерпел крушение вертолет Robinson, разворачивается в Турочакском районе Республики Алтай.

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Вопрос дня Что на данный момент известно о крушении вертолета в Республике Алтай?

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, спасатели прибыли в населенный пункт Яйлю.

"Готовятся три вертолетные площадки в н.п. Артыбаш, Йогач, Яйлю. От МЧС России задействовано 105 человек, 20 единиц техники, от ТПРС ЧС задействовано 29 человек, 90 единиц техники", – уточняют в экстренном ведомстве.

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Производится наращивание сил и средств поисковой группировки.

Напомним, по предварительным данным, вертолет Robinson упал в акваторию Телецкого озера вечером 12 февраля. Согласно имеющейся информации, на борту судна находились пять человек: бизнесмен Анатолий Банных, представитель руководства комплекса "Хелипорт Москва" Мария Козинцева, пилот Дмитрий Ракитский, его супруга Елена Ракитская и парашютист Глеб Вореводин.

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В качестве возможных причин случившегося назывались погодные условия, техническая неисправность и ошибка пилотирования.