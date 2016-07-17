Спасателям не удалось найти пропавших в Катуни детей из Алтайского края

Фото: vtourisme.com

Поиски троих детей из Алтайского края, которых унесло течением Катуни 13 июля в Чемальском районе соседней республики, по-прежнему не принесли результатов, сообщила вечером в воскресенье порталу Amic.ru представитель ГУ МЧС по региону.

Новости

Прочее Как ведутся поиски пропавших в Катуни детей из Алтайского края. Видео

"К сожалению, детей пока не удалось найти. Поисковые мероприятия продолжаются", - сказала собеседница.

Как сообщал наш портал, две десятилетние девочки и девятилетний мальчик приехали с бабушкой из Алтайского края на отдых в село Аюла Чемальского района Республики Алтай.

Вечером 13 июля их унесло течением Катуни. С тех пор ведутся поиски детей. К операции привлекались порядка ста человек, включая спасателей, полицейских, работников Следственного комитета, волонтеров.

Также на поисках был задействован беспилотный летательный аппарат и вертолет Ми-8.

По факту пропажи детей возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.