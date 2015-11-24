"Спасибо кризису" - глава администрации Белокурихи о местном туризме

Чем дороже россиянам становится Европа, тем популярнее местные курорты. Белокуриха – единственный за Уралом город-курорт федерального значения и один из развитых туристических районов Алтайского края. О прошедшем летнем туристическом сезоне и планах на будущее ИА "Амител" рассказал глава администрации Белокурихи Константин Базаров.

– Константин Исламджанович, каковы предварительные итоги прошедшего летнего туристического сезона? Повлияли ли на него введенные в прошлом году санкции?

– В последнее время в нашей стране активно развивается внутренний туризм. Мы наблюдаем увеличение количества туристов, выбравших Белокуриху местом своего отдыха или лечения. Ежегодно рост составляет порядка 5%. В свое время курорт Белокуриха был рассчитан на комфортное пребывание в год менее 200 тыс. человек. По итогам прошедшего туристического сезона 2014 года наш город посетили 201 тыс. 670 туристов, в здравницах курорта отдохнули и пролечились 125 тыс. человек. Загрузка курорта в среднем была обеспечена в прошлом году на 81%. За девять месяцев текущего года наш город посетило более 182 тыс. человек. Рост количества отдыхающих с начала года составил 13%. В наших здравницах пролечились 99 тыс. 584 человека. Думаю, это положительно скажется на итогах работы санаторно-курортного комплекса города в этом сезоне и цифры будут на порядок выше.

– А скажется ли увеличение количества отдыхающих на пополнении городской казны?

– Доля налоговых поступлений в местный в бюджет от деятельности санаторно-курортных учреждений составляет свыше 60%. Фактические поступления собственных налоговых и неналоговых доходов за десять месяцев текущего года составили 131 млн 085 тыс. рублей, план выполнен на 100,2%. Доля собственных доходов в общем объеме бюджета города - 68%. Расходы на 1 октября текущего года составили 181 млн 029 тыс. рублей. За девять месяцев бюджет города исполнен с профицитом в размере 11,8 млн рублей. Кроме того, у города нет просроченных кредиторских задолженностей муниципальных учреждений.

– Кто из известных людей посещал алтайский курорт в этом году?

– Уже стало доброй традицией проведение тренировочно-восстановительных сборов в Белокурихе. У нас восстанавливают свои силы и готовятся к соревнованиям сборные России по биатлону, горным лыжам, сноуборду, водному поло, художественной гимнастике. В этом году почетными гостями города-курорта стали знаменитые биатлонистки Анфиса Резцова, трехкратная чемпионка мира по лыжным гонкам, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону Дарья Виролайнен со своей дочерью (бронзовый призер чемпионата Европы-2014 в гонке преследования), а также серебряный призер Олимпийских игр Сочи-2014 Ольга Вилухина, известный советский биатлонист Виктор Мамонтов, боксер Александр Поветкин, олимпийские чемпионы Сочи-2014 по бобслею и сноуборду Дмитрий Труненков и Вик Уайлд с супругой Аленой Заварзиной.

Во время празднования "Шукшинских дней на Алтае" жители и гости города смогли познакомиться с творчеством известного актера театра и кино Евгения Дятлова, режиссера Александра Котта, актера Константина Балакирева, народного артиста РСФСР Сергея Никоненко. Свой единственный концерт дал Бедрос Киркоров. Очень запомнилось выступление Президентского оркестра. Высоко оценили деятельность наших санаторно-курортных учреждений и туристический потенциал города-курорта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и министр культуры России Владимир Мединский, помощник президента России Игорь Левитин, глава Ростуризма Олег Сафонов, генеральный секретарь Всемирной туристической организации Талеб Рафаи и другие государственные деятели.

– В связи с кризисом закрылись или приостановлена реализация каких-либо туробъектов в Белокурихе?

– Нет. Мы, наоборот, активно строимся.

– Какие объекты открыты в Белокурихе и ее окрестностях?

– В прошлом году введено в эксплуатацию два объекта для размещения туристов. Это гостевой дом "Оазис+" и бизнес-отель санатория "Россия". Для тех, кто предпочитает загородный отдых, санаторий "Алтай West" презентовал парк-отель "Алтай Green". АО "Курорт Белокуриха" реконструировало и расширило номерной фонд турбазы "Ранчо Простоквашино", реконструировало номера в санаториях "Катунь" и "Белокуриха". Готовится к открытию парк животных ледникового периода на "Сибирском подворье". Компания "Сандуны Алтая" на въезде в город открыла гостиницу на 60 мест.

– Белокуриха – самый развитый туристический муниципалитет в Алтайском крае. Есть ли у вас проблемы с обучением кадров или иные проблемы, свойственные отрасли?

– На мой взгляд, важно не только привлекать год от года как можно больше туристов. Не менее важно их удержать в нашем городе, чтобы они захотели вновь приехать отдыхать на Алтай, поправить свое здоровье в Белокурихе. Поэтому важно обеспечивать высокое качество предоставляемых услуг. В этой связи необходимо расширять их спектр, совершенствовать профессиональные навыки, создавать новые туробъекты, которые бы заинтересовали людей и увеличили поток туристов, а также развивать инфраструктуру нашего города и повышать его привлекательность, создавать благоприятные условия для привлечения инвестиций в туротрасль. Этого можно достичь за счет совершенствования профессионализма специалистов, занятых в туристической сфере. С 1 сентября в Белокурихе открыт филиал Алтайской академии гостеприимства, созданной по инициативе губернатора края Александра Богдановича Карлина. Помимо основной квалификации "Менеджер гостиничного сервиса", студенты получат три рабочих профессии: официанта, горничной и администратора. В дальнейшем перечень специальностей значительно расширится. Еще здесь открыт факультет повышения квалификации специалистов и служащих, работающих в сфере гостеприимства. Проведенный опрос руководителей санаторно-курортных учреждений города показал, что сегодня востребованы курсы по переподготовке администраторов гостиничных комплексов. Первые девять человек уже прошли обучение.

Если вопросы обучения кадров у нас решаются, то несанкционированная торговля в курортной зоне остается на сегодняшний день проблемой, которая требует регулярного административного контроля. Особенно летом, в период высокого сезона.

Предприниматели должны работать по закону, и если администрация не будет контролировать их деятельность, начнется полнейший беспорядок. К нам на курорт люди приезжают отдыхать, и то, что торговля продуктами питания, сувенирами ведется у дороги, сказывается негативно на имидже Белокурихи. Справедливости ради отмечу, что на улице в курортной зоне торгуют чаще всего не местные жители, а приезжие из Бийска, Алтайского, Солонешенского района, из Геленджика, Волгограда, Дагестана и др. Многие из них игнорируют и правила благоустройства, и законодательство о торговле, и то, что они не зарегистрированы как предприниматели…

Местные предприниматели постепенно приходят к выводу, что работать лучше и комфортнее в организованных местах, то есть ситуация меняется. Закон есть закон, и контроль за его соблюдением будет осуществляться регулярно.

– Каким образом планируется развивать алтайскую здравницу в ближайшие годы?

– Стратегия дальнейшего развития Белокурихи как города-курорта направлена на то, чтобы осваивать новые сегменты рынка, предлагать туристам новые продукты и направления, а также увеличивать рамки туристического сезона. То есть необходимо сделать все, чтобы Белокуриха продолжала оставаться привлекательным городом для инвесторов. Мощный толчок развитию туризма даст создание на территории города туркластера "Белокуриха" и субкластера "Белокуриха-2" в рамках реализации мероприятий ФЦП "Развитие въездного и внутреннего туризма в Российской Федерации". Учитывая приоритетность развития санаторно-курортного отдыха и туризма, в городе реализуются и планируются к реализации еще более 30 инвестиционных проектов. Ожидаемый общий объем инвестиций от реализации всех проектов, в том числе с учетом развития субкластера "Белокуриха-2", составит порядка 700 млн рублей.