Спасли шестерых. Двое алтайских подростков получили медали "За проявленное мужество"
Ребят наградили по инициативе сенатора Александра Карлина
Двоих подростков из Смоленского района Алтайского края наградили медалями Совета Федерации "За проявленное мужество". Минувшим летом 15-летний Матвей Л. и 14-летний Артём Т. на реке Песчаной спасли женщину и пятерых детей 8-11 лет.
Ребята увидели, как купавшиеся неподалёку пятеро детей упали с надувной игрушки и стали тонуть. На помощь поспешила бабушка двоих из тонущих детей, но в панике они стали цепляться за неё, не давая вынырнуть из воды.
"В этой опасной ситуации Матвей и Артём действовали слаженно и решительно. Матвей подныривал, выхватывал детей из воды и передавал Артёму, который выносил их из глубины на мель. В последнюю очередь они подплыли к уже потерявшей силы женщине и вытащили её на берег", – рассказали в пресс-службе правительства Алтайского края.
Уточняется, что медали подростки получили по инициативе сенатора от Алтайского края Александра Карлина. В связи с эпидемической ситуацией церемония награждения пройдёт в заочном формате.
Напомним, инцидент произошёл в июле 2021 года. Помимо мальчиков, никто из отдыхающих не решился поспешить на помощь. Сами ребята отмечали, что не считают свой поступок героическим, а бездействие других, по их мнению, зависит от воспитания.