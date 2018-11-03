Спорт и традиции: рейд по охотугодьям Алтайского края

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

C 1 ноября в Алтайском крае открылся зимний сезон охоты на зайца и лисицу, и журналисты совместно с инспекторами охотничьего хозяйства отправились в рейд в Первомайский район. В первые дни, как только ляжет снег, лесная дичь еще не пугана охотниками и обитает неподалеку от людей. В это же время активизируются и браконьеры.

"Охота" инспекторов на охотников напоминает выслеживание дикого зверя в лесу. Сначала вы находите след, идете по нему и выгоняете зверя из его укрытия. Специалисты высматривают следы от автомобилей и едут по ним к охотнику. Снег в данном случае работает и против зверя, и против браконьера.

У добросовестного любителя охоты при встрече с инспектором должны быть с собой: охотничий билет, разрешительные документы на ношение и хранение огнестрельного оружия (в случае его использования), в закрепленных охотугодьях — путёвка и разрешение на добычу охотничьих ресурсов, в общедоступных угодьях — разрешение на добычу охотничьих ресурсов.

Браконьеров в нашем однодневном рейде не попалось. Зато встретилась целая семья охотников из Новоалтайска, которые решили отметить первый день зимнего сезона охотой на зайца. Для них это традиция и хобби, как, впрочем, и для большинства охотников.

Позже нам встретились еще компании с ружьями: бывшие военные из ЗАТО Сибирский, которые почти 30 лет охотятся в местных угодьях.

"Первые 3-4 дня первого снега заяц лежит. Мы натолкнулись на место его "пированья" и подняли его", — рассказали охотники. Как итог, единственная подстреленная дичь в рейде. На вопрос, что же тянет людей на охоту, ответили — "Душу отвести, на зверя посмотреть и природу, пострелять".

К слову, нормы допустимой добычи ограничиваются: заяц-русак — один в день, пять за сезон, заяц-беляк — один в день, 10 за сезон, лисица — без ограничений.