Спортивные прогнозы: где брать идеи для ставок и как не стать жертвой мошенников

Ставки на спорт появились почти одновременно со спортивными состязаниями. Принято считать, что первым видом спорта, на который заключались пари, стали гонки на колесницах. Сейчас же ставку можно сделать практически на любой вид спорта: футбол, хоккей, теннис, UFC, скачки, волейбол, киберспорт.

"Развод" или способ заработка?

В спортивной индустрии крутятся огромные деньги. Сложно сосчитать все крупные зарубежные и отечественные букмекерские конторы. А там где есть деньги, всегда будут и мошенники.

Игроки, которые плохо разбираются в спорте, называют беттинг в худшем случае разводом, в лучшем – лотереей. Но ставки на спорт – это не лотерея. Этот способ заработка основывается на:

аналитических данных;

статистике;

собственной стратегии;

и лишь иногда – на интуиции.

В наше время сложно представить букмекерскую контору, которая бы не имела собственного сайта. Как правило, у них есть не только пункты приема ставок, но и онлайн игровой портал, привлекающий клиентов своими уникальными предложениями.

Но вместе с порталами крупных букмекеров появляются и сайты мошенников. Их довольно быстро блокируют, но тем не менее многие игроки успевают потерять там деньги. Важно помнить, что регистрация должна проходить через официальные порталы букмекерских контор.

Где брать идеи для ставок?

Хорошо если беттер сам разбирается в конкретном виде спорта, и может самостоятельно определить, какая команда является аутсайдером, а какая – победителем. Если же идей нет, можно почитать специальные спортивные СМИ, которые публикуют прогнозы на спорт. Ориентируясь на опытное мнение людей, разбирающихся в спорте, можно неплохо заработать на ставках.

Можно ли обыграть букмекерскую контору?

Несмотря на продуманную систему, на беттерском рынке существует множество методик, позволяющих обыграть букмекера. И самая известная из них – это метод Мартингейла. Игрок заключает пари на равные суммы, но каждая последующая ставка увеличивается настолько, чтобы можно было отыграть предыдущие неудачи и уйти в плюс.

На первый взгляд кажется, что система работает безотказно. Но в случае длительных неудач нужен безлимитный банк, которого у беттера обычно нет. Даже если начать с десяти рублей, на седьмом шаге нужно будет иметь достаточно большую сумму денег. В результате риск будет неоправданно высок.

Гораздо легче придётся тем игрокам, которые действительно разбираются в спорте и умеют анализировать ситуацию. Используя матч-центры и видеотрансляции, можно сформулировать верное мнение о ситуации на спортивном поле.

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