Спортивный комплекс стоимостью 10 млн руб. открыли в Белокурихе

Новый спортивный комплекс открылся в Белокурихе. В двухэтажном здании, построенном на месте старого ангара, расположены два спортивных зала. Об этом сообщает администрация Алтайского края.













Первый зал - игровой, его площадь 450 квадратных метров, второй зал для занятий фитнесом, его площадь составляет около 150 квадратных метров. В залах современное напольное покрытие, выполненное из специальных материалов для проведения спортивных мероприятий. В комплексе оборудовали раздевалки, санузлы, душевые и тренерские помещения, комнаты для хранения инвентаря.













На строительство комплекса ушло более 10 млн. рублей.