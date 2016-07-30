Спортсмен года: авторитет Сергея Шубенкова растет вопреки невзгодам

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Жители Алтайского края в последние дни продемонстрировали очень высокий уровень общественной поддержки в адрес барнаульского легкоатлета, чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова на фоне его недопуска к Олимпийским Играм в Рио-де-Жанейро.

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Прочее "Не уходи!" – барнаульцы в соцсетях просят Шубенкова не бросать спорт

Чего только стоит своеобразный флэшмоб "Сергей, не уходи!" с призывом к нашему спортсмену даже не думать покидать большой спорт на фоне отстранения от ОИ-2016. Судя по комментариям людей в соцсетях, можно уверенно говорить, что широкая общественность всецело на стороне Сергея.

Весьма трудно поспорить и с тем, что сегодня именно он является главным лицом алтайского спорта. Показательно и то, что министр спорта России Виталий Мутко лично просил главу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяна Коу допустить Шубенкова до Олимпиады, но, к сожалению, получил отказ.

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Между тем напомним, что в настоящее время заканчивается голосование, объявленное известным мужским журналом GQ, которое номинировало Сергея Шубенкова с еще четырьмя спортсменами на звание спортсмена года.

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Процедура голосования на сайте издания финиширует 31 июля. Жители Алтайского края и все почитатели выдающегося таланта Сергея Шубенкова еще имеют шанс высказать ему свою поддержку и сделать так, что наш легкоатлет будет признан спортсменом года вопреки всем невзгодам.