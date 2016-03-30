Способы развития бизнеса с помощью ИТ обсудили в Барнауле

Две секции, 14 докладов, открытая дискуссия, интерактивный мастер-класс и более 130 участников – программа получилась полезной и насыщенной.

В качестве спикеров на конференции выступили не только барнаульские специалисты, но и гости из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга. Участники перенимали их опыт на двух площадках – Бизнес и ИТ.

Решение организовать отдельную площадку для собственников и руководителей предприятий связано с возрастающей ролью ИТ для развития организации. Как показала конференция, все большее количество руководителей осознают этот факт и стремятся использовать ИТ для пользы своей компании.

Участниками конференции стали как ИТ-сотрудники небольших организаций, так и руководители ИТ-департаментов крупных алтайских предприятий – "Барнаульский водоканал", "Новэкс", "Мария-Ра", "Алтайвитамины", "Алтайская буренка" и других.

Компании Eset, Depo, Oracle, Huawei, Лаборатория Касперского презентовали новинки, рассказали о преимуществах своих продуктов и ответили на вопросы аудитории. Всего конференцию посетило более 130 представителей ИТ и Бизнеса. Следующее крупное мероприятие для ИТ-специалистов Алтайского края – IT Summer – пройдет в конце июля, подготовка к нему уже началась.

Больше информации о конференции, отзывы и фотографии – на сайте.

Организаторы мероприятия: