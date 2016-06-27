Справороссы назвали имена кандидатов в Госдуму от Алтайского края
Алтайский край объединят с республиками Алтай, Хакасия и Тыва. Возглавит группу лидер алтайских справороссов Александр Терентьев
Фото Александры Черданцевой. Amic.ru
Съезд "Справедливой России" проходит в Москве в понедельник, 27 июня. Партия выдвинула более 400 кандидатов на выборы в Госдуму. Кто стал кандидатом от Алтайского края, написал на своей странице в Facebook участник съезда, секретарь бюро реготделения партии "СР" Владислав Вакаев.
Главная интрига – с какими регионами Алтайский край войдет в территориальную группу. Обсуждался вариант объединения края с Республикой Алтай и Новосибирской областью, а также что край идет самостоятельным регионом. В итоге в одной группе Алтайский край, Республика Алтай, Хакасия и Тува.
Возглавит тергруппу глава отделения партии в Алтайском крае Александр Терентьев. Второй в списке Роман Василенко, пишет Вакаев. Видимо, речь идет о российском финансисте и бизнесмене. Третий – глава справедливороссов Республики Алтай Александр Груздев. Также в список вошли депутаты Алтайского краевого Заксобрания Людмила Суслова и Александр Молотов, сам Владислав Вакаев, руководитель молодежного крыла "СР" – Социал-демократического союза молодежи "Справедливая сила" Александр Обидин, член бийского отделения партии председатель общественной организации "Время перемен" Елена Речкова.
Всего партия сформирует 50 таких групп.
Кстати, в партию вступили и от нее пойдут на выборы бывший тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев и экономист Михаил Делягин.
Что касается одномандатных округов, то "СР" выдвинет следующий состав:
По Барнаульскому одномандатному округу (№ 39) — Александр Молотов.
По Рубцовскому округу (№ 40) — Владислав Вакаев.
По Бийскому округу (№ 41) — депутат Бийского районного Совета народных депутатов Марина Осипова.
По Славгородскому округу (№ 42) — Александр Терентьев.
До 10 июля партия проведет региональную конференцию, на которой будут окончательно определены кандидаты в Алтайское краевое Законодательное Собрание.
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Также 27 июня съезд принимает предвыборную программу "25 справедливых законов". В ней три раздела: "Социальная справедливость", "Справедливая экономика" и "Справедливая власть".