Справороссы всемогущие: кого из депутатов АКЗС зовут сменить партию?

Фото Александры Черданцевой. Amic.ru

Сразу несколько депутатов АКЗС из трех фракций вели переговоры со "Справедливой Россией" перед новыми выборами в алтайский парламент. Кто и зачем, узнавал корреспондент информационного портала Amic.ru

Единороссы

После предварительного голосования партии "Единая Россия" некоторые его непобедившие участники переходят к "Справедливой России", которая сегодня по кусочкам собирает кандидатов на выборы в Алтайское краевое Законодательное Собрание 18 сентября 2016 года.

Кто именно – сами справороссы, конечно, пока не говорят. Секретарь Бюро Совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Владислав Вакаев отметил лишь, что речь идет о трех участниках праймериз.

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Скорее всего, от единороссов уйдет действующий депутат АКЗС, член фракции "ЕР" Роман Трепаков. Мы уже писали о его разбирательствах с краевым управлением по строительству по поводу проведения конкурсов по строительству объектов газоснабжения.

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Главным медийным союзником Трепакова стал депутат-справоросс Александр Молотов. Праймериз Трепаков не выиграл, но "Единая Россия", по нашим данным, предлагала ему пойти на выборы под флагами "ЕР", а именно возглавить одну из территориальных групп. Глава этой группы, напомним, может пройти в АКЗС, если партия наберет достаточное количество голосов по краю, а сама группа покажет хороший результат.

Сам Роман Трепаков, отвечая на вопрос Amic.ru, не подтвердил и не опроверг эту информацию, но дал туманный комментарий.

"Не всегда легкий путь является правильным. На сегодняшний день я располагаю определенным политическим опытом и при выборе дальнейшего пути буду ориентироваться не на раскрученность бренда и название партии, а на людей, которые способны на решение задач и конкретных проблем региона, чтобы избежать политического прозябания", - сказал он.

Среди не прошедших по праймериз, но идущих с "СР", также генеральный директор "Центра восстановительной медицины и реабилитации "Пигмалион" Алексей Маликов и учитель истории Алтайского краевого педагогического лицея-интерната Сергей Полянский.

КПРФ

Владислав Вакаев на недавней пресс-конференции сказал: партия ведет предвыборные переговоры и с кем-то из действующих депутатов-коммунистов. По нашим данным, речь идет о Николае Наздрачеве. Совсем недавно он был исключен из партии в рамках многомесячного внутрипартийного скандала, одной из точек кипения которого стал уход с поста главы регионального комитета партии Сергея Юрченко.

Но даже несмотря на это, Наздрачев в партии пока не восстановлен. Соответственно, пока неизвестно наверняка, произойдет ли это до выборов 18 сентября.

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Сам Наздрачев в беседе с "Амителом" факт перехода к "СР" опроверг.

"Я никуда переходить не собираюсь. Напротив, в ближайшее время намерен приложить все усилия для подтверждения своего членства в КПРФ, поскольку все необходимые апелляции я направил во все партийные органы. Решения пока не приняты. Всю информацию о моем "переходе" я считаю политическими сплетнями!" – прокомментировал депутат.

ЛДПР

Один из самых неоднозначных депутатов АКЗС фракции ЛДПР Юрий Гальченко в силу возраста под флагами партии на выборы не идет точно.

По нашим данным, "СР" сделала Гальченко предложение. Сам Юрий Гальченко сообщил "Амителу", что на выборы идти вовсе не собирается.

"Я разочаровался в нынешней парламентской системе. У нас только видимость демократии. У нас нет возможности даже свое мнение высказывать в публичном пространстве. Кроме того, в депутаты пошел бизнес, а они во многом зависимы от власти: приходится оберегать свой бизнес", – пояснил он.

Получение предложения от "СР" он подтвердил, однако добавил: подумал и отказался. Но подчеркнул: готов вновь вернуться в политику, если увидит, что его деятельность может быть полезна избирателям.