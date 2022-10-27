Спрос есть, а предложение? Как изменился авторынок в конце 2022 года

Многие хотят иметь хороший автомобиль, но вкладывать в него большие деньги не готовы. И речь не только о покупке авто, но и о его обслуживании. По данным агентства «Автостат», уже в июне расходы на эксплуатацию и содержание машины составляли в среднем 10 037 рублей в месяц, хотя ещё в марте речь шла о 9 078 рублях. Эксперты отмечают, что тенденция роста цен продолжится и до конца года.

«Если сравнивать цифры с 2021 годом, то ориентировочно стоимость оригинальных запчастей выросла на 30%. Прервались очень многие каналы поставок. Если раньше детали можно было завозить из одних стран, например, расположенных в европейской части, то сейчас приходится рассматривать обходные пути через Турцию или Эмираты. Конечно, многие спасаются корейскими или китайскими аналогами. Они стоят значительно дешевле и почти всегда есть в наличии. Но выбирая бюджетные варианты, следует проконсультироваться с опытным мастером, иначе подобная экономия может привести к крупным тратам на ремонт», — говорит совладелец автосалона «Первый номер» Александр Гостев.

Хорошая новость для автовладельцев: если вы задумываетесь о смене машины, то сейчас самое выгодное время за последние девять месяцев. Ставка по автокредитованию упала в среднем до 12-15%. Так что покупка авто не только не ударит по вашему кошельку, но и при правильном выборе модели станет успешным капиталовложением.

«Чтобы покупка была более выгодной, обратите внимание на два направления. Первое — самые популярные и ходовые модели, которые точно не упадут в цене: Toyota Camry, Toyota Corolla, Toyota RAV4, Nissan X-Trail, Nissan Qashqai, Kia Sportage, Kia Rio, Hyundai Solaris. Второе — набирающий популярность китайский автопром: Lifan X60 и Chery Tiggo 3. Дефицита запасных частей на эти модели нет. Объём расходов на эксплуатацию и обслуживание сравнительно небольшой — можно считать эти модели бюджетными вариантами. Ещё одно преимущество второго направления — за ту же сумму можно приобрести модели более „свежего“ года выпуска», — отмечает автоэксперт.

Физлицо Гостев Александр Сергеевич