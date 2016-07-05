Спрос на Турцию среди жителей Алтайского края высок, но цены еще "кусаются"
Туроператоры ждут разрешения на возобновление чартерных перелетов, которые помогут снизить цены на путевки
Туристы из Алтайского края активно интересуются путешествием в Турцию. Об этом ИА "Амител" сообщила директор агентства путешествий ГЛЭМ-Тур Ольга Ришко.
"В первые дни после того, как президент сказал, что страну откроют, очень активно после этого звонили туристы и интересовались. Я поняла, что сейчас есть огромное количество туристов, которые из-за закрытия Турции в этом году не поехали путешествовать, отложили на год", - сказала Ришко.
Она также подчеркнула, что пока не было официального разрешения открывать чартерные рейсы в Турцию. "Пока просто открыли страну для туристов, разрешили продавать Турцию на регулярных рейсах. А это достаточно дорого — путевка на двоих обойдется в 120-130 тысяч рублей. На чартерных рейсах это будет гораздо дешевле", - сказала директор агентства.
По мнению туроператоров, первые полторы-две недели стоимость отдыха в Турции будет весьма привлекательной для туристов. Выгодные путевки можно будет приобрести вплоть до октября. Тем не менее, назвать хотя бы приблизительную стоимость путевки в Турцию, Ольга Ришко затруднилась: "Ждем, что в ближайшие дни должен выйти указ, разрешающий и чартерные рейсы и тогда же станут известны цены всех федеральных туроператоров. После этого можно будет говорить конкретно".
Пока среди жителей Алтайского края остаются популярными три направления: Вьетнам, куда можно улететь на 10 суток, заплатив за двоих 80 тысяч рублей, Тайланд где вдвоем отдохнуть получится за 100 тысяч, и Тунис, путешествие в который обойдется в 120 тысяч за двоих.
Напомним, после извинений со стороны Турции за сбитый Су-24 Владимир Путин отменил ограничения в отношении этой страны а также поручил правительству РФ принять меры, предусматривающие отмену запрета на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией.