Спрос на Турцию среди жителей Алтайского края высок, но цены еще "кусаются"

Туристы из Алтайского края активно интересуются путешествием в Турцию. Об этом ИА "Амител" сообщила директор агентства путешествий ГЛЭМ-Тур Ольга Ришко.

"В первые дни после того, как президент сказал, что страну откроют, очень активно после этого звонили туристы и интересовались. Я поняла, что сейчас есть огромное количество туристов, которые из-за закрытия Турции в этом году не поехали путешествовать, отложили на год", - сказала Ришко.

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Она также подчеркнула, что пока не было официального разрешения открывать чартерные рейсы в Турцию. "Пока просто открыли страну для туристов, разрешили продавать Турцию на регулярных рейсах. А это достаточно дорого — путевка на двоих обойдется в 120-130 тысяч рублей. На чартерных рейсах это будет гораздо дешевле", - сказала директор агентства.

По мнению туроператоров, первые полторы-две недели стоимость отдыха в Турции будет весьма привлекательной для туристов. Выгодные путевки можно будет приобрести вплоть до октября. Тем не менее, назвать хотя бы приблизительную стоимость путевки в Турцию, Ольга Ришко затруднилась: "Ждем, что в ближайшие дни должен выйти указ, разрешающий и чартерные рейсы и тогда же станут известны цены всех федеральных туроператоров. После этого можно будет говорить конкретно".

Пока среди жителей Алтайского края остаются популярными три направления: Вьетнам, куда можно улететь на 10 суток, заплатив за двоих 80 тысяч рублей, Тайланд где вдвоем отдохнуть получится за 100 тысяч, и Тунис, путешествие в который обойдется в 120 тысяч за двоих.

Напомним, после извинений со стороны Турции за сбитый Су-24 Владимир Путин отменил ограничения в отношении этой страны а также поручил правительству РФ принять меры, предусматривающие отмену запрета на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией.