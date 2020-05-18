Сработало сарафанное радио. Россияне поверили в закон о банкротстве физлиц

Количество решений судов о признании граждан банкротами резко выросло в начале 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Так, за первый квартал число несостоятельных физлиц увеличилось сразу на 45,3%. Специалисты связывают это с ростом правовой грамотности населения.

В первом квартале 2020 года было зафиксировано 4915 случаев признания должника банкротом, это почти в 1,5 раза больше, чем было годом ранее (3383). Всего же за прошлый год официально статус банкрота получили 17 573 россиянина. Для сравнения: в 2018 году таких граждан было 11 854, а в 2017-м – 8495 человек.

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Количество россиян, желающих пройти через процедуру освобождения от своих финансовых обязательств, растет каждый год, с момента вступления в силу закона "О банкротстве". Согласно сведениям, предоставленным юристами ООО "Право Групп", рост связан с высокой информированностью граждан и эффектом сарафанного радио. Оказалось, что россияне доверяют своим родственникам, друзьям и знакомым, которые завершили процедуру банкротства. Тем самым с них были списаны все кредитные обязательства.

Также юристы ООО "Право Групп" сообщают, что некоторые из обратившихся к ним физлиц решились на банкротство из-за появившейся в интернете информации о скором прекращении действия профильного закона.

Впрочем, данная информация не более чем слухи: вряд ли государство решит в скором времени отменить закон "О банкротстве".

Мораторий на банкротство в настоящее время – более вероятный исход. Ведь согласно ФЗ от 1 апреля и постановлению правительства России от 3 апреля существует запрет на подачу заявлений о банкротстве юрлицами и ИП. Это актуально для тех, кто осуществляет деятельность, соответствующую списку кодов ОКВЭД, утвержденных специальной правительственной комиссией.

В данный момент никаких изменений в процедуре банкротства нет, дела рассматриваются согласно сложившейся судебной практике.

Кроме того, юристы ООО "Право Групп" информируют: большинство граждан, обратившихся за помощью, полагают, что банкротство возможно при задолженности в размере более 500 тысяч рублей.

Это не так. Согласно постановлению Пленума ВС РФ от 13 октября 2015 года граждане имеют право на обращение в суд о признании банкротом, если их долги составляют меньше 500 000 рублей.

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