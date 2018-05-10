Сразу четыре светофора отключат в Барнауле 10 мая
Светофорные объекты не будут работать с 13:30 до 16:00
10 мая 2018, 09:32
Фото: vsluh.ru
Власти Барнаула предупреждают участников дорожного движения об отключении сразу нескольких светофорных объектов в четверг, 10 мая.
Связано это с проведением плановых ремонтных работ на электросетях ООО "Барнаульская сетевая компания". Речь идет о светофорах, расположенных в следующих местах:
- Павловский тракт, 249в, в районе остановки общественного транспорта "Магистральная" (с 13:30 до 16:00);
- пересечение Павловского тракта с улицей Шумакова (с 13:30 до 16:00);
- пересечение Павловского тракта с улицей Георгиева (с 13:30 до 16:00);
- пересечение улицы Георгиева с улицей 50 лет СССР (с 13:30 до 16:00).
Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде указанных участков и соблюдать требования дорожных знаков.
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