Сразу два строительных вагончика горели в Барнауле минувшей ночью
Пожар произошел в ночь на пятницу, 9 декабря
9 декабря 2016, 11:28
Фото: pixabay.com
Возгорание сразу двух строительных вагончиков произошло в Барнауле в ночь на пятницу, 9 декабря, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 02:28. Через 16 минут пожар удалось локализовать, еще через четыре минуты ликвидировать.
К тушению пожара от МЧС России привлекалось пять человек личного состава и две единицы техники.
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