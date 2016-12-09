Сразу два строительных вагончика горели в Барнауле минувшей ночью

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Возгорание сразу двух строительных вагончиков произошло в Барнауле в ночь на пятницу, 9 декабря, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 02:28. Через 16 минут пожар удалось локализовать, еще через четыре минуты ликвидировать.

К тушению пожара от МЧС России привлекалось пять человек личного состава и две единицы техники.