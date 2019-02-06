Сразу две коммунальные аварии произошли в Барнауле, перекрыты дороги

Фото: vk.com/barneos22

Сразу две коммунальные аварии произошли в Барнауле ранним утром 6 февраля – вода залила несколько участков улиц.

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Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, в связи с выходом воды на проезжую часть на улице Димитрова, движение транспортных средств перекрыто от проспекта Социалистический до проспекта Ленина.

Кроме того, водой залило проезжую часть на участке улиц Чеглецова – 1-я Западная.

В этой связи движение перекрыто по улице Северо-Западная, от проспекта Ленина до улицы Смирнова, до 80 Гвардейской Дивизии, от улиц Горно-Алтайская до улицы Северо-Западная.

Также улица Горно-Алтайская перекрыта в границах улиц 80 Гвардейской Дивизии – 1-я Западная. Улица 80 Гвардейской Дивизии перекрыта от Горно-Алтайской до Северо-Западной.

Водителей убедительно просят заранее выбирать пути объезда.