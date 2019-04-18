Среднестатистический житель Алтайского края хранит в банке 78 тысяч рублей, а общий объем средств на банковских вкладах жителей региона к марту 2019 года составил 182 млрд рублей. Такие данные предоставили в отделении по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка РФ.

В отделении Центробанка уточнили, что объем вкладов в регионе увеличился и по сравнению с январем 2019 года (+6,3 млрд рублей), и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (+9 млрд рублей). Сообщается, что 93% жителей края предпочитают хранить деньги в рублях.

Как сообщила управляющий отделением Барнаул Банка России Татьяна Винокурова, за пять лет вклады населения выросли в 1,5 раза, ежегодно они увеличивались в среднем на 15 млрд рублей.

Как ранее сообщал Amic.ru, в конце марта 2019 года крупнейшие банки страны резко снизили максимальные ставки по вкладам (с 7,72% до 7,53%), последний раз такое снижение ставок фиксировали в июне 2018 года. Эксперты прогнозировали грядущее снижение ставок и объясняли это стабилизацией количества вкладчиков. Раньше банкам приходилось снижать ставки, чтобы сохранить клиентов в условиях обвала курса национальной валюты и санкций.