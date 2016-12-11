Средняя зарплата в Алтайском крае подросла за 10 месяцев на 5,1%

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Размер среднемесячной заработной платы в Алтайском крае за десять месяцев текущего года увеличился в регионе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,1%.

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Прочее Средняя зарплата в Алтайском крае остается самой низкой в Сибири

Такие данные предоставляет Алтайкрайстат. По информации ведомства, средняя зарплата в регионе за январь-октябрь составила 20 454 рубля.

Отметим, что к сентябрю этот показатель уменьшился на 1%.

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Если говорить о самых доходных сферах деятельности, то в данном случае в Алтайском крае лидерство по-прежнему остается у железнодорожников. В данном секторе средняя зарплата составляет 39 111 рублей.

На втором месте значатся сотрудники из сферы финансов – 37 507 рублей. Третья строчка у людей, занятых в сферах государственного управления, обеспечения военной безопасности и социального страхования, – 31 817 рублей.

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