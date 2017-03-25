Средняя зарплата в Алтайском крае в начале года составила 20 302 рубля
К январю прошлого года данный показатель вырос на 3,7%
26 марта 2017, 06:01
Фото: ivteleradio.ru
Данные о среднем размере заработной платы в Алтайском крае за январь 2017 года опубликовал Алтайкрайстат.
Согласно информации статистического ведомства, данный показатель за первый месяц этого года составил 20 302 рубля. По отношению к январю 2016 года средняя зарплата в крае выросла на 3,7%.
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ТОП-5 отраслей, где в крае фиксируется наибольший заработок сотрудников, выглядит так:
- деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки – 43 494 рубля;
- деятельность трубопроводного транспорта – 37 781 рубль;
- деятельность финансовая и страховая – 33 088 рублей;
- деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки – 31 677 рублей;
- добыча полезных ископаемых – 31 436 рублей.
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