Средняя зарплата в Алтайском крае в начале года составила 20 302 рубля

К январю прошлого года данный показатель вырос на 3,7%

26 марта 2017, 06:01

Фото: ivteleradio.ru

Данные о среднем размере заработной платы в Алтайском крае за январь 2017 года опубликовал Алтайкрайстат.

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Реальные располагаемые доходы в феврале на Алтае выросли на 19,4% - власти

Согласно информации статистического ведомства, данный показатель за первый месяц этого года составил 20 302 рубля. По отношению к январю 2016 года средняя зарплата в крае выросла на 3,7%.

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ТОП-5 отраслей, где  в крае фиксируется наибольший заработок сотрудников, выглядит так:

  • деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки – 43 494 рубля;
  • деятельность трубопроводного транспорта – 37 781 рубль;
  • деятельность финансовая и страховая – 33 088 рублей;
  • деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки – 31 677 рублей;
  • добыча полезных ископаемых – 31 436 рублей.
Средняя зарплата в Алтайском крае по итогам года превысила 21 тыс. рублей

Средняя зарплата в Алтайском крае по итогам года превысила 21 тыс. рублей

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