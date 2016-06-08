Ссора в сельском клубе закончилась жестокой поножовщиной в Алтайском крае
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью
Фото: ufavesti.ru
Полиция задержала в Тюменцевском районе Алтайского края молодого человека, который подозревается в нанесении ножевого ранения своему оппоненту в ходе конфликта.
Как сообщили 8 июня в ГУ МВД по Алтайскому краю, ссора произошла в одном из местных развлекательных заведений.
"Один из мужчин несколько раз провоцировал своего односельчанина. В итоге терпение у юноши закончилось. Он достал раскладной нож и нанес удар в область живота обидчику", - уточняют в ведомстве.
Врачи прооперировали зачинщика конфликта, а схватившегося за нож парня задержали полицейские.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Санкция данной статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.