Ссора в сельском клубе закончилась жестокой поножовщиной в Алтайском крае

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Полиция задержала в Тюменцевском районе Алтайского края молодого человека, который подозревается в нанесении ножевого ранения своему оппоненту в ходе конфликта.

Как сообщили 8 июня в ГУ МВД по Алтайскому краю, ссора произошла в одном из местных развлекательных заведений.

"Один из мужчин несколько раз провоцировал своего односельчанина. В итоге терпение у юноши закончилось. Он достал раскладной нож и нанес удар в область живота обидчику", - уточняют в ведомстве.

Врачи прооперировали зачинщика конфликта, а схватившегося за нож парня задержали полицейские.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Санкция данной статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.