Стадион "Локомотив" снесут к 2019 году, чтобы построить "небоскребы"

В самом центре Барнаула появится новый жилой комплекс, который построит компания "Селф"

17 мая 2018, 13:06, Вячеслав Кондаков

Фото: Amic.ru

Строительство жилого комплекса с несколькими высотками на месте бывшего стадиона "Локомотив" по адресу: пр. Строителей, 18 в центре Барнаула начнется в 2019 году. К этому времени заброшенное спортивное сооружение будет снесено. Как рассказали Amic.ru несколько арендаторов помещений стадиона, в апреле они получили уведомление от владельцев здания о выселении. Практически все арендаторы уже покинули помещения "Локомотива". Как пояснил один из них, в ближайшее время начнется снос здания.

Как будет выглядеть жилой комплекс на месте стадиона

Как будет выглядеть жилой комплекс на месте стадиона "Локомотив"? Фото

Заказчиком строительства ЖК выступило ОАО "Первый", которое является собственником "Локомотива". Именно эта организация в марте 2011 года получила комплекс зданий стадиона и его территорию. Компании, которая принадлежит семье известных в городе Ракшиных, удалось приватизировать имущество через внесение его в уставный капитал создаваемого ОАО.

До этого управление по культуре Алтайского края оспаривало вердикт краевого арбитражного суда, из-за которого стадион "Локомотив" лишился статуса памятника. Речь идет о протоколе заседания рабочей группы краевой межведомственной комиссии по инвентаризации и учету состояния историко-культурного наследия Алтайского края от 29 января 1999 года, когда стадион был включен в перечень исторических памятников. В последующем он был принят на госохрану в соответствии с постановлением Алтайского Заксобрания от 1 марта 1999 года. Объект зарегистрирован Минкультуры в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. В итоге в конце июня 2016 года Арбитражный суд Алтайского края постановил, что стадион "Локомотив" не является памятником истории и культуры.

Барнаульцам показали обновленный проект жилкомплекса

Барнаульцам показали обновленный проект жилкомплекса "Локомотив"

При этом владелец компании "Первый" Евгений Ракшин заявлял, что объект является абсолютно типовым и не имеет какой-либо исторической ценности. Градостроительный комитет Барнаула после решения суда одобрил проект застройки территории жилыми домами, но его решили реализовывать в несколько этапов. Предполагалось, что в состав ЖК войдут несколько многоэтажек. Одна из них будет высотой в 23 этажа. Фасад комплекса предполагалось выполнить в стилистике времен сталинского ампира.

К слову, в 2015 году Барнаульский автовокзал, расположенный по соседству, обратился с иском в суд. Директор предприятия пытался опротестовать разрешение городской администрации на возведение жилых домов, санитарную зону которых нарушит автовокзал, что в дальнейшем может обернуться исками со стороны жильцов. Однако суд принял сторону застройщика. Недавно в интервью Amic.ru директор предприятия господин Богданов отмечал, что переживает за жителей будущей высотки из-за расположенных рядом железнодорожного вокзала и автовокзала.

Но тем не менее сейчас рядом со стадионом достраивают первую многоэтажку будущего комплекса.

Строительством жилого комплекса занимается компания ООО "Селф". В офисе продаж журналисту Amic.ru, звонившему под видом потенциального покупателя, подтвердили, что все работы начнутся в следующем году. На вопрос, когда сдадут первую высотку у автовокзала, там сообщили, что до конца года. Кстати, квартиры в этом доме уже почти все проданы. При этом в офисе продаж объяснили, что это только первая часть комплекса. Проект оставшейся части комплекса будет готов к 1 июля 2018 года, и тогда, возможно, стартуют продажи квартир второй и третьей высотки. Более конкретную информацию в офисе сообщить не смогли, предложив позвонить летом.

Ранее "Строительный портал" сообщал, что в 2008-2009 годах руководство сети "Мария-Ра" заказывало проект торгово-развлекательного центра. Главным требованием было предусмотреть максимум торговой площади. В итоге от этой идеи решили отказаться и переключиться на жилой комплекс.

Строительство первой высотки жилкомплекса

Строительство первой высотки жилкомплекса "Локомотив" началось в Барнауле

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