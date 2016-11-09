Стадо из сотни быков украли в Алтайском крае. Фото

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Полиция в Алтайском крае задержала предполагаемого организатора кражи стада быков, которая была совершена с территории летнего пастбища в селе Обское Каменского района.

Как сообщили 9 ноября в ГУ МВД по региону, преступление было совершено 31 августа. Животные принадлежали одному из сельхозпредприятий района. Они находились в загоне, где было всего около двухсот быков. "Утром двое сторожей, которые присматривали за ними, обнаружили загон открытым, а оставшийся скот разбежавшимся по округе. Кражу выявили уже после того, как согнали весь гулявший скот и пересчитали его", – уточняют в полиции.

Оказалось, что злоумышленники украли 102 быка. Ущерб оценивается суммой более 5 миллионов рублей.

По подозрению в преступлении задержан житель поселка Самарский Каменского района 1961 года рождения. Предполагаемый злоумышленник отказался сотрудничать со следствием и давать какие-либо показания.

Правоохранители нашли у него дома вещдоки, указывающие на причастность к совершению преступления. Также несколько похищенных животных полицейские обнаружили и изъяли у жителя Благовещенского района.

"В настоящее время уголовное дело в отношении задержанного расследовано и направлено в суд", – указывают в ГУ МВД.

При этом силовики продолжают устанавливать всех участников преступления и местонахождение похищенных животных.