Стал известен победитель викторины на знание истории радио "Эхо Москвы"

Эхо Москвы в Барнауле в понедельник, 25 января, отмечает свой 13-й день рождения. В преддверии праздника радиостанция совместно с ИА "Амител" провела викторину на знание истории "Эха". По условиям конкурса, победителем стал 13-й участник, который правильно ответил на все вопросы. Им оказалась наша читательница Яна Ульянова. Девушке вручат подарок - годовую карту полного дня в "Магис-Спорт" - 25 января в прямом эфире Эхо Москвы в Барнауле в 16.00.

В праздничном эфире примут участие директор медиагруппы FM-Продакшн Максим Соклаков и программный директор Олег Новиков. Темой дня станет история и становление радио Эхо Москвы в Барнауле.

Слушайте беседу на волне 69.11 УКВ радиостанции Эхо Москвы в Барнауле или в интернете в прямом эфире 25 января в 16:00.

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