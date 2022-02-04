Сталь, кирпич или керамика: как правильно выбрать дымоход для печи

Выбор дымоходной трубы для печи влияет на то, как будет функционировать система отопления у вас дома. Разберёмся, что нужно знать об этом устройстве, чтобы сделать правильный выбор.

Трубы дымохода для печей можно поделить на категории в зависимости от материала, из которого они изготовлены. Каждый имеет свои преимущества и недостатки.

Чёрный металл

Трубы из чёрного металла обычно выбирают те, кому нужно сэкономить. Этот вариант — самый дешёвый из аналогов, но обладает рядом недостатков, среди которых:

— тяжеловесность;

— склонность к коррозии;

— пожароопасность.

Хорошо подумайте, стоит ли экономия дальнейших возможных затрат, связанных с перечисленными рисками.

Асбест

Такой материал считается достаточно надёжным в плане прочности, поскольку практически не подвергается коррозии. Но всё же и это не самый оптимальный вариант: многие свойства асбеста могут угрожать здоровью людей. Например, из-за температурных перепадов труба может лопнуть, а сам асбест приводит к развитию онкологических заболеваний.

Поэтому, конечно, нет смысла рисковать — лучше выбрать трубы дымохода для печей из другого материала.

Кирпич

Трубы из кирпича действительно заслуживают внимания покупателей, поскольку имеют презентабельный внешний вид, теплоотдачу и огнеупорность. Из недостатков можно выделить необходимость возведения фундамента к печи при использовании труб данного типа, что многих останавливает от покупки и вынуждает обратиться к дымоходам из других материалов.

Керамика

Керамические трубы — практически универсальный вариант, который обладает множеством преимуществ. Такой материал долговечен, устойчив к температурным перепадам и даёт возможность использовать в печи все виды топлива. Однако следует помнить, что дымоходы с керамическими трубами могут иметь только вертикальную конструкцию.

Нержавеющая сталь

Трубы из нержавеющей стали обладают высоким уровнем прочности и пожаробезопасности, при этом хорошо выглядят и просты в монтаже. Это наиболее предпочтительный вариант для многих покупателей.

Сэндвич-труба дымохода для печи

Особое место в категории труб дымохода для печи занимает так называемая труба-сэндвич, которая представляет собой конструкцию из труб разного диаметра, имеющую также в составе слой утеплителя. Многие выбирают данный тип за:

— отсутствие конденсата;

— увеличение уровня тяги в топке;

— безопасность;

— отсутствие необходимости в дополнительном теплоизоляционном слое;

— сохранение дымохода в чистоте.

Из недостатков можно выделить некоторую тяжесть конструкции в сравнении с трубами других типов и то, что “сэндвич” требует много мест крепления трубопроводов.

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