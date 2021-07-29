Стала известна дата празднования Дня города в Барнауле

День города в Барнауле в этом году отметят 11 сентября. Как следует из постановления, которое накануне подписал мэр Вячеслав Франк, праздник пройдёт в привычном формате – несмотря на пандемию.

"Организовать празднование Дня города Барнаула в рамках проведения праздничных мероприятий, посвящённых 291-й годовщине образования города Барнаула", – сказано в документе.

Так, комитету культуры до 3 сентября градоначальник поручил разработать сценарии торжественных мероприятий, а также афиши к предстоящему празднику. Комитету по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи совместно с УМВД России по Барнаулу к этой же дате предстоит разработать схемы движения транспорта, а комитет по строительству, архитектуре и развитию города и районные администрации займутся обеспечением праздничного оформления проспектов, скверов, улиц и площадей.

Из приложения к документу также следует, что в День города в Барнауле планируют провести выставки "Город мастеров" и "Барнаул – туристский" на ул. Мало-Тобольской, фестиваль национальных культур "Единой семьёй в Барнауле живём", праздничную программу "Барнаул – студенческий, молодёжный, творческий!", спортивный праздник "Барнаул спортивный – город чемпионов", а также турнир по профессиональному боксу "Кубок главы города Барнаула". Кроме того, горожан ждут различные концерты, а вечером будет фейерверк.

Напомним, что в прошлом году Барнаулу исполнилось 290 лет. Юбилейную дату, несмотря на коронавирус, также отметили в привычном формате, а основная концепция мероприятия была связана с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.