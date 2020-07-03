Стала известна кандидатура нового заместителя главы Барнаула

Пост замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям займет гендиректор строительной компании ООО "Сибинвест" Максим Полежаев, сообщает "Политсиб.ру".

Назначение состоится в понедельник, 6 июля. Компания будущего чиновника занимается строительством и демонтажем зданий, дорог, переработкой и утилизацией строительного мусора, а также сдает в аренду спецтехнику.

Сам Полежаев в беседе с корреспондентом amic.ru не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

Напомним, что ранее этот пост занимал Сергей Демин, однако 16 марта следственный комитет задержал его по подозрению в получении взятки в 2,6 млн рублей за покровительство АО СЗ "Барнаулкапстрой" и беспрепятственную приемку выполненных работ.

Как ранее сообщил amic.ru, следственный комитет подозревает Демина еще в одном преступном эпизоде: из карьерных соображений бывший генеральный директор "Барнаулкапстроя" Александр Канаков оплатил отдых чиновника с супругой .