Стала известна причина смерти бойца студотряда в Алтайском крае

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов назвал причину смерти 18-летнего бойца студенческого отряда в Змеиногорске. По словам главы Минздрава, студент умер от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией.

"Мы фиксируем позднее обращение за помощью. При сборе анамнеза выяснилось, что он болел более четырех суток и не обращался за помощью", – уточнил Попов.

Как ранее писал amic.ru, вспышку инфекции зафиксировали в змеиногорском общежитии, где проживали 127 бойцов студотряда, прибывших для прохождения практики в сфере сельского хозяйства.

Ответственность за случившееся власти возлагают на работодателя, который обязан был обеспечить безопасность пребывания работников на объекте, условий проживания и питания, а также соблюдение рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора.