Стала известна вероятная причина ДТП с автобусом №55 в Барнауле

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Резкое ухудшение состояния здоровья водителя пассажирского автобуса №55 могло стать причиной ДТП, произошедшего в Барнауле 31 августа около остановки "Театр кукол" в Барнауле. Об этом сообщает официальный сайт прокуратуры Алтайского края.

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Прочее СУСК назначил свою проверку по факту ДТП с участием автобуса в Барнауле

"Водитель 31 августа на проспекте Ленина в Барнауле выехал на парковку, повредил пять автомобилей, после чего врезался в дерево. В дорожно-транспортном происшествии серьезно пострадали три пассажира автобуса. По предварительным данным Управления ГИБДД ГУ МВД по краю, причиной ДТП могло стать резкое ухудшение состояния здоровья водителя автобуса", - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас ведомство инициировало проверку индивидуального предпринимателя, которому принадлежит автобус.

Как ранее сообщало ИА "Амител", пассажирский автобус №55 съехал с дороги и оказался на аллее посреди Ленинского проспекта. Это произошло около остановки "Театр кукол". Известно, что водитель наехал на припаркованные автомобили: "Хендай Солярис", "Тойота Камри", "Ниссан", "Тойота Ленд Крузер", "Тойота Королла", а затем врезался в дерево.

В результате ДТП пострадали три человека – две женщины и мужчина. По данному факту СУСК по региону также инициировал проверку.