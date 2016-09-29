Стали известны имена глав фракций в алтайском парламенте

Партии определились с руководителями своих фракций (депутатских объединений) в Алтайском краевом Заксобрании. Первое и организационное заседание состоялось в четверг, 29 сентября. Пока это только предложения партий, приниматься они будут на первой сессии 6 октября. Но вряд ли произойдут какие-то изменения.

Единороссов, как и в прошлом созыве, должен возглавить Борис Трофимов – лидер регионального отделения партии и глава регионального Пенсионного фонда. Кто будет его заместителем, нам пока неизвестно. Зато теперь понятно, что он не станет спикером, как многие предполагали.

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Прочее Итоги выборов в региональный парламент подвели в Алтайском крае

Главой фракции ЛДПР станет Владимир Семенов, который был депутатом Госдумы шестого созыва от региона. Его заместителем – Павел Рего и глава реготделения ЛДПР Евгения Боровикова.

На освобожденной основе, скорее всего, будет работать рубцовчанка Ирина Шудра – единственная из ЛДПР, кто победил единоросса на одномандатном округе.

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Коммунисты, получившие в Заксобрании восемь мандатов, отдают "пульт управления" фракцией молодой и недавно избранной главой регионального отделения партии Марии Прусаковой. Заместителем будет машинист электровоза из Новоалтайска, первый секретарь местного горкома Максим Талдыкин.

На освобожденной основе в парламенте, если КПРФ дадут два этих оплачиваемых места, будут работать Талдыкин и Юрий Астанчик из Ребрихи.

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Фракцию "Справедливая Россия" возглавит, как и в прошлом созыве, эксперт в сфере ЖКХ Людмила Суслова. Ее замом станет секретарь бюро регионального отделения партии Владислав Вакаев. На освобожденной основе, как и в прошлом созыве, будет работать Александр Молотов.

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