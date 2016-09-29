Стали известны имена глав фракций в алтайском парламенте
Партии распределили внутренние посты в АКЗС, но окончательное решение будет принято через неделю
Партии определились с руководителями своих фракций (депутатских объединений) в Алтайском краевом Заксобрании. Первое и организационное заседание состоялось в четверг, 29 сентября. Пока это только предложения партий, приниматься они будут на первой сессии 6 октября. Но вряд ли произойдут какие-то изменения.
Единороссов, как и в прошлом созыве, должен возглавить Борис Трофимов – лидер регионального отделения партии и глава регионального Пенсионного фонда. Кто будет его заместителем, нам пока неизвестно. Зато теперь понятно, что он не станет спикером, как многие предполагали.
Главой фракции ЛДПР станет Владимир Семенов, который был депутатом Госдумы шестого созыва от региона. Его заместителем – Павел Рего и глава реготделения ЛДПР Евгения Боровикова.
На освобожденной основе, скорее всего, будет работать рубцовчанка Ирина Шудра – единственная из ЛДПР, кто победил единоросса на одномандатном округе.
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Коммунисты, получившие в Заксобрании восемь мандатов, отдают "пульт управления" фракцией молодой и недавно избранной главой регионального отделения партии Марии Прусаковой. Заместителем будет машинист электровоза из Новоалтайска, первый секретарь местного горкома Максим Талдыкин.
На освобожденной основе в парламенте, если КПРФ дадут два этих оплачиваемых места, будут работать Талдыкин и Юрий Астанчик из Ребрихи.
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Фракцию "Справедливая Россия" возглавит, как и в прошлом созыве, эксперт в сфере ЖКХ Людмила Суслова. Ее замом станет секретарь бюро регионального отделения партии Владислав Вакаев. На освобожденной основе, как и в прошлом созыве, будет работать Александр Молотов.
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