Стали известны новые подробности убийства таксиста в Новоалтайске

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Следственный комитет официально прокомментировал убийство таксиста в Новоалтайске, уточнив, что тело мужчины было обнаружено утром 30 июля на берегу реки Чесноковки.

Как стало известно порталу Amic.ru, на теле 42-летнего водителя такси были обнаружены ножевые ранения.

"Предварительно установлено, что к месту происшествия потерпевший прибыл на автомобиле такси, на котором работал водителем", - отмечают в краевом управлении СКР.

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В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, расследование продолжается.