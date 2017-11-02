Стали известны подробности смерти барнаульского восьмиклассника

Скончавшийся в конце октября в одной из барнаульских больниц 14-летний подросток учился в школе № 55. Об этом порталу Amic.ru рассказали информированные источники, близкие к следствию.

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Прочее 14-летний школьник умер после разрыва селезенки в Барнауле

21 октября учащемуся восьмого класса неожиданно стало плохо на уроке физкультуры. Учителем была оперативно вызвана скорая помощь, юношу госпитализировали. Первоначально врачи высказывали подозрение на аппендицит либо разрыв селезенки. О каких-либо проблемах со здоровьем у данного школьника ранее не было известно.

В настоящее время по факту трагедии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По версии Следкома, смерть юноши в больнице наступила в результате травматического разрыва селезенки, осложнившегося обильной кровопотерей.

В данный момент следователи выясняют, при каких обстоятельствах ребенок мог получить травму живота. Также будет дана оценка действиям врачей на предмет своевременности и качества оказанной ими помощи.