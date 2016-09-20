Стало известно, где находится арестованный экс-замглавы Алтайского края
Юрий Денисов проходит лечение в краевом кардиологическом диспансере
Фото: altairegion22.ru
Бывший заместитель губернатора Алтайского края Юрий Денисов, обвиняемый в покушении на получение взятки в крупном размере, находится в краевом кардиологическом диспансере.
Как сообщили порталу Amic.ru в Октябрьском районном суде Барнаула, представители суда получили ответ на свой запрос относительно нахождения экс-чиновника. Оказалось, что Юрий Денисов был госпитализирован в кардиоцентр.
Напомним, 9 сентября районный суд своим решением продлил в отношении бывшего замгубернатора меру пресечения в виде содержания под стражей до 5 декабря.
Аналогичный вердикт вынесли и в отношении его жены Татьяны Денисовой.
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Наш портал неоднократно сообщал, что Юрия Денисова обвиняют в покушении на получение взятки в крупном размере от руководителя одного из образовательных учреждений региона. Супругу экс-замглавы Алтайского края силовики считают посредником в преступной схеме.
С весны этого года оба фигуранта находятся под стражей.