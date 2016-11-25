Стало известно, как будет выглядеть новое здание в центре Барнаула

На улице Гоголя, между Дворцом бракосочетания и городской администрацией, начинается строительство жилого комплекса "Собрание". Согласно проектной декларации, опубликованной на официальном сайте застройщика СК "Сибирия", здание будет достроено весной 2019 года. Купить квартиру в будущем доме можно уже сейчас.

Поскольку небоскребы не вписываются в архитектуру Центрального района Барнаула, то для дома специально выбрана оптимальная высота – шесть и девять этажей. Его вершину увенчает куполообразная крыша. Квартиры в жилом комплексе будут отличаться свободными планировками и просторными площадями от 38 кв. м до 124 кв. м.

На чердаке ЖК "Собрание" будет своя газовая котельная. Это значит, что жители дома не будут страдать от сезонного отключения горячей воды и перебоев с отоплением в зимний период. Кроме того, собственная котельная поможет сэкономить на оплате коммунальных платежей, что, несомненно, порадует будущих собственников жилья.

Для автовладельцев предусмотрена двухуровневая подземная парковка, на которую можно будет спуститься прямо на лифте со своего этажа. Придомовая территория будет благоустроена, во дворе появится зона отдыха и детские площадки.

Основным преимуществом дома является его расположение – это самый центр исторического и делового Барнаула. Улица Гоголя также отличается тишиной, несмотря на близкое расположение главных городских магистралей.

ЖК "Собрание" находится в районе с уже развитой инфраструктурой. В шаговой доступности от дома находятся детские сады №76 ,№241,№11, средняя общеобразовательная школа №1 и гимназии №55 и №22, объекты социального и культурного назначения, памятники архитектуры.

Дом строится с применением монолитной технологии с утеплением внутри стены. На сегодняшний день это одна из самых перспективных технологий, применяемых в строительстве зданий. С помощью монолита можно возводить дома самых разных форм. Для этого на стройплощадке устанавливаются специальные формы — опалубки, которые полностью повторяют контур будущего строения. В опалубку устанавливается арматура и утеплитель, затем заливается бетон. Благодаря такой технологии на 20-30% удается снизить расход тепла на обогрев дома. Монолитное здание практически не имеет швов, что тоже влияет на показатели теплосбережения.

Дом по улице Гоголя, 46а попадает под обязательное страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве.

СК "Сибирия"

Официальный сайт: sk-sibiria.ru

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