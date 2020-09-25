Стало известно, как чувствует себя губернатор Алтайского края
Виктор Томенко по-прежнему проходит амбулаторное лечение
25 сентября 2020, 15:58, Никита Иванников
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко по-прежнему находится на амбулаторном лечении под наблюдением врачей. Об этом сообщил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев.
"Самочувствие Виктора Петровича нормальное. Постоянно по телефону общается с руководителями органов государственной власти. Сегодня обсуждал с ним ряд рабочих вопросов", – рассказал Негреев.
Как уже сообщал amic.ru, о том, что Томенко болен COVID-19, стало известно во вторник, 22 сентября. Выяснилось, что губернатор проходит еженедельное тестирование, и очередное показало наличие вируса. Глава края ушел на самоизоляцию, однако подчеркивается, что состояние здоровья Томенко позволяет ему работать в обычном режиме.
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