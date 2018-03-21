Стало известно, когда будут отключать горячую воду в Барнауле

Гидравлические испытания начнутся в середине мая

21 марта 2018, 13:03

Мэрия Барнаула опубликовала график гидравлических испытаний и ремонта тепловых сетей на лето 2018 года.

Какой должна быть горячая вода и что делать, если в кране она холоднее?

Какой должна быть горячая вода и что делать, если в кране она холоднее?

Как сообщается на официальном сайте администрации краевой столицы, в этом году воду поэтапно будут отключать с середины мая по середины июля.

Так, гидравлические испытания тепловых сетей контура Барнаульской ТЭЦ-3 планируются с 14 по 23 мая, а ремонт трубопроводов и теплофикационного оборудования с 24 мая по 6 июня.

Домам, попадающим под контур ТЭЦ-2, отключат горячую воду с 18 по 27 июня, текущий ремонт назначен на период с 28 июня по 11 июля.

Список улиц контура ТЭЦ-3: 

Индустриальный район - в границах улиц Трактовая, Павловский тракт, Попова, Антона Петрова, Малахова, Власихинская, поселки Новосиликатный и Спутник;

Ленинский район - в границах улиц Антона Петрова, Солнечная Поляна, Юрина, Георгия Исакова, Малахова, 2-я Северо-Западная и Советской Армии;

Железнодорожный район – улица Георгия Исакова в границах 2я Северо-Западная- А.Петрова до ул.Северо-Западная.

В центральной части города - улицы Папанинцев, Челюскинцев, Молодежная, Ядринцева, проспектах Строителей и Социалистический, а также в периметре улиц Папанинцев, Ядринцева, Партизанская, Красноармейский, Гоголя, Комсомольский, Партизанская, Ленина, Димитрова.

Как живете, барнаульцы, без горячей воды? Опрос на Amic.ru

Как живете, барнаульцы, без горячей воды? Опрос на Amic.ru

Список улиц контура ТЭЦ-2:

Дома в границах улиц Малахова, Юрина, Солнечная Поляна, проспект Космонавтов; проспект Космонавтов, Малахова, Глушкова, Тимуровская, Петра Сухова, Горно-Алтайская и Северо-Западная; Жилплощадка, микрорайоны ВРЗ и Восточный; проспект Ленина, улицы Северо-Западная, Георгия Исакова, Советской Армии, Матросова, Кулагина, проспект Калинина и улица Чеглецова.

В центральной части Барнаула в эти дни горячей воды не будет на проспекте Ленина, улицах Новоугольная и Профинтерна, проспектах Строителей и Социалистический, улице Молодежная. В Центральном районе будет ограничено горячее водоснабжение зданий в периметре проспектов Ленина и Комсомольский, улиц Димитрова, Чкалова, Кирова и Трудовой.

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