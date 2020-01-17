Стало известно, когда дадут свет в барнаульских поселках
На линиях электропередачи производят ремонтные работы
17 января 2020, 17:35, Роман Кильмяшкин
Сразу несколько барнаульских поселков остались без электроэнергии 17 января из-за непогоды, проинформировали amic.ru в мэрии.
Так, в поселке Мохнатушка произведены отключения электроэнергии через один дом на улицах Клубная, Нагорная и Тенистая.
Также без света остались поселки Черницк и Ягодное. На местах повреждений ЛЭП работают бригады МРСК. Электроснабжение планируют возобновить к 19:00.
Мощный ветер создал множество неприятностей жителям Алтайского края. Так, в Рубцовске порывами снесло крышу многоквартирного дома.
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