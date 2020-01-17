Стало известно, когда дадут свет в барнаульских поселках

Сразу несколько барнаульских поселков остались без электроэнергии 17 января из-за непогоды, проинформировали amic.ru в мэрии.

Так, в поселке Мохнатушка произведены отключения электроэнергии через один дом на улицах Клубная, Нагорная и Тенистая.

Также без света остались поселки Черницк и Ягодное. На местах повреждений ЛЭП работают бригады МРСК. Электроснабжение планируют возобновить к 19:00.

Мощный ветер создал множество неприятностей жителям Алтайского края. Так, в Рубцовске порывами снесло крышу многоквартирного дома.