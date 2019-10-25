Стало известно, когда Мария Бутина вернется в Россию

Посол РФ в США Анатолий Антонов раскрыл детали возвращения на родину отбывающей наказание во Флориде уроженки Алтайского края Марии Бутиной.

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Прочее Бутина вернется, но не сразу. Дипломаты не верят в быструю депортацию

На странице российского посольства в социальной сети Facebook он написал, что 25 октября россиянку переведут из федеральной тюрьмы Таллахасси в миграционный центр Майами.

В тот же день из города вылетит самолет в направлении Москвы. Он должен приземлиться в аэропорту российской столицы утром 26 октября.

"На этом, мы очень надеемся, закончится самый тяжелый этап в жизни россиянки. Желаем ей скорейшего воссоединения с родными и близкими, восстановления сил после выпавших на ее долю нелегких испытаний", – заявил Антонов.

Ранее российские дипломаты не исключили, что с депортацией Бутиной могут возникнуть проблемы.

Уроженку Алтайского края задержали в июле 2018 года. Ее осудили на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение.