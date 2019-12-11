Стало известно, когда на два года закроют Старый мост на ремонт в Барнауле

Старый коммунальный мост в Барнауле будет закрыт на два года на реконструкцию с 5 января 2020. Теперь попасть в столицу региона из Бийска или Новосибирска можно только по Новому мосту, открытому в 1997 году. Об этом журналистам сообщил начальник ФКУ "Упрдор "Алтай" Ярослав Долинский.

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На первом этапе будет произведен демонтаж плит проезжей части. С мая 2020 года по август 2021-го отремонтируют эстакады моста. Полностью завершат работы в ноябре 2021. Работы будут вестись в обе стороны. Таким образом, мост не успеют сделать к этапу Кубка мира, который пройдет в Барнауле на гребном канале в 2021 году. Ремонтировать мост будет подрядная организация "ДСУ № 4" барнаульского депутата Николая Данилина.

Стоимость работ составит около миллиарда рублей. В последний раз мост ремонтировали, как напомнил министр транспорта края Александр Дементьев, в 60-е годы прошлого века. Что касается общественного транспорта из Новоалтайска, то маршрутки будут ездить через Новый мост. Но пассажиры не почувствуют дискомфорта. Для них будут сооружены временные остановочные пункты. Пешеходная часть моста после реконструкции будет сохранена.

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Мост был передан на баланс Упрдор "Алтай" в конце октября 2018 года. В управлении совместно с РЖД был проведен осмотр моста, и отметили, что он не представляет угрозы для водителей. Тем не менее дорожники успели до наступления зимы провести ряд мероприятий: выполнили локальный ремонт покрытия, заменили детали деформационных швов, наладили освещение и т. д.

Проблема моста существует больше года. Ранее его содержанием занималась администрация Барнаула. В 2016 году прокуратура потребовала в течение полутора лет капитально отремонтировать объект, однако расходы на это оказались не под силу муниципальной казне. Речь, по сведениям мэрии, может идти о 500 миллионах рублей. В конце 2017 года по решению суда мост был передан на баланс межрегионального территориального управления Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай.