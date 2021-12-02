Стало известно о состоянии пострадавшего при стрельбе школьника в алтайском селе

Ученик восьмого класса школы № 1 села Алтайское, пострадавший в результате стрельбы на территории учреждения, находится в удовлетворительном состоянии, у подростка уже извлекли пулю и назначили ему необходимое лечение. Об этом "Толку" рассказала замглавврача Алтайской ЦРБ Людмила Азанова.

Напомним, 1 декабря на территории школы в селе Алтайское ученик 10-го класса выстрелил в голову восьмиклассника. В комитете по образованию и делам молодёжи администрации Алтайского района вскоре рассказали, что выстрел не был преднамеренным: юноша стрелял из пневматического пистолета по деревьям и одна из пуль рикошетом отскочила в голову другого ученика. Ребёнку оказали медицинскую помощь. Занятия в школе при этом не отменяли. Тем не менее следователи проводят проверку, о её ходе потребовал доложить глава СК России Александр Бастрыкин.

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Вопрос дня Что известно о стрельбе, которую устроил школьник в алтайском селе?

Директор школы Алтайского района № 1 Фёдор Беляев также назвал произошедшее несчастным случаем. По его информации, старшеклассник, находясь с девочками в кабинке уличного туалета, выстрелил из пистолета случайно, и пуля рикошетом попала в восьмиклассника из соседней кабинки.

Отец пострадавшего в разговоре с изданием отметил, что сейчас ребёнок лежит в больнице с сотрясением головного мозга, там он проведёт около десяти дней. Мужчина также заявил, что собирается добиваться, чтобы в школе навели порядок с безопасностью.