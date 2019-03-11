Стало известно, сколько среднестатистический россиянин тратит на бензин
Эксперты назвали факторы, влияющие на расход топлива
Сумму, которую среднестатистический россиянин ежемесячно тратит на бензин, назвали аналитики агентства "Автостат" по итогам опроса 4800 россиян.
42% автомобилистов оставляют на АЗС более 4 тысяч рублей в месяц, 21% – 3-4 тысячи рублей. Примерно одинаковое число автовладельцев (17,2% и 15%) расходуют на бензин суммы 2-3 тысячи рублей и 1-2 тысячи рублей. Менее 1 тысячи рублей в месяц тратит лишь 5% автомобилистов.
Как пояснил ведущий аналитик агентства "Автостат" Михаил Кулиш, результаты опроса говорят о том, что большинство респондентов (62,6%) тратят на бензин более 3 тысяч рублей в месяц. Разделив эту сумму на среднюю стоимость топлива, можно рассчитать средний ежедневный пробег автомобиля – более 20 км. "Выходит, что в ежедневном режиме пользуются автомобилем почти две трети респондентов, а оставшаяся часть ездит довольно-таки редко", – пояснил Михаил Кулиш.
Эксперты Центра исследований проблем реальной экономики при Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова выяснили: если регулярно пользоваться машиной, бензин является основной статьей расходов автомобилиста. Директор ЦИПРЭ Андрей Быстров отмечает, что затраты на топливо зависят от нескольких факторов, в том числе от класса автомобиля, характеристик его двигателя; частоты, длительности поездок; времени суток, в которое пользуются автомобилем (например, ночью, когда нет пробок, расход бензина меньше). Кроме того, расход зависит от манеры езды водителя: резкие ускорения и торможения делают поездку дороже.
По данным Алтайкрайстата на 25 февраля 2019 года в Алтайском крае средняя цена на дизельное топливо составляет 47,28 рубля за литр. Литр АИ-92 стоит 40,86 рубля, АИ-95 – 42,69 рубля, АИ-98 – 48,41 рубля.
Ранее глава алтайского топливного союза Юрий Матвейко рассказывал Amic.ru, что цены на дизельное топливо и бензин заморожены до 31 марта, но уже в апреле ожидается рост цен в пределах инфляции.