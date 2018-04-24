Стало известно, сколько жителей в крае получают зарплату на уровне МРОТ

Председатель регионального Заксобрания Александр Романенко сообщил, что сегодня в Алтайском крае более 60 тысяч человек получают зарплату на уровне МРОТ. При этом для его повышения с 9489 рублей до 11 163 рублей краю действительно до конца года потребуется 4 млрд рублей, как ранее настаивали профсоюзы.

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По словам Романенко, в каждом бюджетном учреждении был проведен анализ, расчет затрат, необходимых для выполнения новых требований. В бюджетной сфере получателями МРОТ являются более 60 тысяч человек - в здравоохранении, в образовании, в культуре и спорте, в дошкольном, дополнительном образовании и т. д.

"С самого начала анализа было понимание, что Алтайский край, равно как и все субъекты Федерации, самостоятельно с решением этого вопроса не справится... Действительно, общая потребность предварительно оценена в 4 миллиарда рублей. Сейчас мы закрываем проблему полугодия. Но на этом работа не прекращается. Мы будем изыскивать ресурсы у себя и продолжим запрашивать средства в федеральном бюджете. Это вполне логично, ведь эти вопросы поставлены федеральным законодательством", - сообщил Александр Романенко.

Напомним, ранее министр финансов Алтайского края Владимир Притупов рассказывал, что изначально региону на повышение МРОТ с 1 мая и его уравнивание с прожиточным минимумом федеральный центр выделил 907 млн рублей, еще 1,1 млрд рублей добавлял сам регион.

Однако на днях стало известно, что субъект получит дополнительную дотацию в размере 772 млн рублей. Таким образом, всего на повышение МРОТ в Алтайском крае из всех источников будет направлено 2,779 млрд рублей.

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Тем временем краевой профсоюз считает, что пока озвученных сумм для повышения МРОТ не хватит, чтобы избежать оптимизации на местах. Особенно актуально это для школ и больниц. Из-за того, что МРОТ резко вырастет у техперсонала, под "нож" в отдельных случаях придется пустить, например, педагогов. Так, ранее руководитель профсоюза работников образования Алтайского края Юрий Абдуллаев утверждал, что сокращения могут коснуться примерно полутора тысяч учителей по всему региону. Однако и участь оставшихся незавидна — каждый из педагогов получит в нагрузку как минимум две ставки, что приведет к раннему физическому и эмоциональному выгоранию самого учителя, а также постепенному снижению качества образования в целом, считает г-н Абдуллаев.

"О роли профсоюзов в ситуации вокруг повышения МРОТ могу сказать, что в определенном смысле они выполнили свою функцию, встав на защиту работников. Только один важный момент: в следующий раз, прежде чем кричать "пожар!" и разводить панику и неразбериху в обществе, надежнее и правильнее обратиться за разъяснением к краевым властям", - резюмировал спикер АКЗС.